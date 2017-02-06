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В РФ могут запретить парковать обычные автомобили рядом с заправками для электромобилей
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06.02.2017 / 03:13
Токийская биржа открылась в зеленой зоне
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/ 03:05
В РФ могут запретить парковать обычные автомобили рядом с заправками для электромобилей
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/ 02:37
Савченко готова стать президентом Украины
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/ 02:14
Королева Великобритании Елизавета II отметит 65-летний юбилей правления
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/ 01:41
ООН требует от Украины платить пенсии
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/ 00:50
В ДНР заявили о возможном наступлении ВСУ по всему фронту
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/ 00:25
СМИ: Покупка валюты Минфином ослабит курс всего на два рубля
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05.02.2017 / 23:46
В Сирии за сутки зафиксировано три нарушения перемирия
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/ 23:15
В Австрии отпустили задержанных выходцев из Чечни
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/ 22:34
В Авдеевке восстановлено электроснабжение
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/ 22:08
СМИ: Губернатор Пермского края покинет свой пост
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/ 21:40
Самолет британского премьер-министра могли отследить террористы
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/ 20:20
Вице-президент США назвал условия снятия санкций с РФ
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/ 19:40
Башар Асад продлил действие амнистии для сдавшихся боевиков
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/ 19:07
Число жертв непогоды в Афганистане достигло 54 человек