Латвия, квартальный план и тетя Сима
Александра Шевякова
маркетолог
Бедность и нищета в России надолго, если не навсегда
Александр Разуваев
директор аналитического департамента "Альпари"
БЛОГИ АБН
«Полюс» за $141 млн может купить у «Ростеха» еще 23,9% акций в предприятии по разработке Сухого Лога
Золотодобывающая компания «Полюс» за $141 млн может купить у «Ростеха» еще 23,9% акций в предприятии по разработке месторождения Сухой Лог. Об этом в «Ростехе» сообщили в четверг.
«Ленэнерго» в 2016 году направило 1,2 млрд рублей на ремонтную программу
Аналитики спрогнозировали рост автомобильного производства в Петербурге на 10%
Рост автомобильного производства в 2017 году составит не менее 10%. Об этом аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб» сообщило в четверг.
ГЛАВНОЕ
«Полюс» за $141 млн может купить у «Ростеха» еще 23,9% акций в предприятии по разработке Сухого Лога
-
/ 16:44
Жилой квартал для Верховного суда в Петербурге построит калужская «Каскад-Энерго»
-
/ 16:35
Delivery Club прокомментировал отказ «Додо пиццы» сотрудничать с ними
-
/ 16:30
«Полюс» за $141 млн может купить у «Ростеха» еще 23,9% акций в предприятии по разработке Сухого Лога
-
/ 16:26
Хьюго Барра перешел из Xiaomi в VR-подразделение Facebook
-
/ 16:17
На фестиваль гармонистов в Петербурге потратят 1,5 млн рублей
-
/ 16:08
Руководство ЕУ вложило около $2 млн долларов в реконструкцию здания вуза
-
/ 16:04
ЦБ повысил курс доллара на 49 копеек
-
/ 15:59
Ford получил 4,7 млн фунтов на испытания гибридных Transit Custom
-
/ 15:50
Губернатор Ленобласти раскритиковал инициативу передать полигон «Красный Бор» в федсобственность
-
/ 15:40
Лизинг слабо помогает решить проблемы агропрома – СП
-
/ 15:29
Ленобласть в 1,5 раза увеличит число ларьков
-
/ 15:18
Портфель активов ВТБ24 Private Banking вырос на 18% в 2016 году
-
/ 15:07
Samsung снизит цены в России на 5-10%
-
/ 14:55
Группа ВТБ увеличила портфель кредитов физлиц на 218,3 млрд рублей
-
/ 14:54
В Пензе взорвалась ТЭЦ