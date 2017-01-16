Бедность и нищета в России надолго, если не навсегда
Александр Разуваев
директор аналитического департамента "Альпари"
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МВФ улучшил оценку ВВП России за 2016 год
Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку по динамике ВВП РФ в 2016 году. Об этом сообщили в МВФ в понедельник.
«Герофарм» хочет подписать с Петербургом специальный инвестиционный контракт
Полтавченко хочет обсудить с Набиуллиной ключевую ставку
Губернатор Георгий Полтавченко хочет пригласить главу Центробанка Эльвиру Набиуллину в Петербурга на заседание промышленного совета для того, чтобы обсудить ключевую ставку. О такой возможности градоначальник заявил в понедельник, передает корреспондент АБН.
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