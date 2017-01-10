Новогодние каникулы для бизнеса
Оксана Смущенко
финансовый директор ТСК «Гельстер»
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Стадион, журналы «Коммерсанта», Uniqlo. Итоги понедельника
Смольный выделил на строительство стадиона на Крестовском острове еще 2 млрд рублей. Издательский дом «Коммерсант» намерен перестать печатать журналы «Власть» и «Деньги». А владелец ритейлера Uniqlo потерял более $1 млрд за сутки. Таким стал первый понедельник после новогодних каникул.
Абоненты «Билайна» в новогодние каникулы предпочли интернет звонкам и SMS
Смольный не смог найти работодателя для трудных подростков
Смольный не смог найти работодателя для несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 14 до 19 лет, склонных к совершению правонарушений. Соответствующий аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия его участников.
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