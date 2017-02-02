Обойдемся без травматики
Дмитрий Курдесов
Руководитель движения "За безопасность"
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Санкционка, купюры и Сечин. Итоги среды
В среду Reuters сообщило о том, что Игорь Сечин присутствовал при передаче взятки Алексею Улюкаеву, ЦБ РФ утвердил оформление купюр в 200 и 2000 рублей, а Роспотребнадзор предложил ввести штрафы за хранение и перевозку санкционных продуктов. Кроме того, стало известно, что индекс PMI обрабатывающих отраслей России достиг 54,7 пунктов в январе и о том, что экс-офицерам ФСБ предъявили обвинения в госизмене.
Индекс холостяка: Водка откатилась назад
На фоне передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви водка становится все доступнее для петербуржцев. С начала года она потеряла в цене 10 рублей, свидетельствуют данные «Индекса холостяка».
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