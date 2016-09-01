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01.01.2017 / 13:26
Трамп усомнился в причастности РФ к атакам хакеров на США
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/ 12:49
В Дагестане убили двух боевиков
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/ 12:24
Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Турции
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31.12.2016 / 20:01
В Иркутске сняли связанный с «Боярышником» режим ЧС
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/ 19:21
Туристический поток в Турцию за год сократился на треть
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/ 18:46
Путин предложил россиянам стать волшебниками в новогоднюю ночь
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/ 18:04
Киев потребовал вернуть осужденного в РФ за шпионаж украинца
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/ 17:33
В Хельсинки автомобиль въехал в толпу людей
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/ 17:21
Disney и Pixar отсудили $194 тыс. у китайских компаний
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/ 16:44
Медведев выпустил новогоднее поздравление
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/ 16:06
Путин поручил выделить субсидии на чемпионат Worldskills в России
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/ 15:27
На Чукотке и Камчатке наступил 2017 год
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/ 15:12
Сирия получила в подарок от МЧС России аэромобильный госпиталь
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/ 14:28
Российские военные нанесли авиаудары по Сирии – СМИ
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/ 13:52
Директор Всемирного экономического форума предложил ЕС наладить отношения с Россией
Российская армия в 2017 году получит партию облегченных пулеметов от «Калашникова»
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