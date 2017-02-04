Почему бизнес не доверяет PR?
Яна Харина
руководитель PR-службы "ЭкспоФорум-Интернэшнл"
БЛОГИ АБН
Лукашенко, ЦБ и коррупционные схемы. Итоги пятницы
В пятницу открыли — и очень скоро закрыли — регистрацию на тест стадиона на Крестовском острове в Петербурге, счетная палата США нашла дефект в ракете Falcon 9, Беларусь подала в суд на Россию, ЦБ не стал повышать ключевую ставку, обвинение попросило для Навального условный срок. СМИ, в то же время, сообщили, что России по защищенной законом коррупционной схеме вывели 16 млрд рублей в 2016 году.
«МегаФон» стал поставщиком связи для чемпионата мира по футболу – 2018 за 4,3 млрд рублей
Регистрация на посещение стадиона на Крестовском острове закрыта
Регистрация на посещение стадиона на Крестовском острове закрылась. Это произошло в пятницу днем.
Простор-К: маркировка товаров защищает их от подделки и способствует продвижению на рынке
Новый проект от Легенды. Novostroy.su проверил надёжность ЖК «Legenda Дальневосточного»
ГЛАВНОЕ
Медведев поручил принять закон о реорганизации «Почты России» в этом году
-
04.02.2017 / 07:16
Россия передала жителям Алеппо более трех тонн гумпомощи
-
/ 06:44
Актеру Садальскому запретили въезд на Украину
-
/ 06:13
Евросоюз поддержал соглашение Италии и Ливии по борьбе с нелегальной миграцией
-
/ 05:46
Личные данные почти 2 млн жителей Мичигана оказались в интернете в результате сбоя
-
/ 05:16
Трамп проведет телефонный разговор с Порошенко
-
/ 04:49
Трамп встретится с руководителями крупнейших авиакомпаний
-
/ 04:19
В «Шалтае-Болтае» опровергли причастность к взлому переписки Суркова
-
/ 03:42
СК проводит проверку после госпитализации Кара-Мурзы-младшего
-
/ 03:16
Супруга экс-президента Бразилии скончалась после перенесенного инсульта
-
/ 02:46
ЛДПР снова обновит все руководство
-
/ 02:15
Норвегия обвинила российских хакеров в кибератаках
-
/ 01:46
Ущерб от лесных пожаров в Чили составил $333 млн
-
/ 01:16
СМИ: около 53% американцев не одобряют действия Трампа на посту президента США
-
/ 00:48
Матвиенко назвала нарушением майских указов снижение зарплат учителям
-
/ 00:17
Прокуратура Чечни попросила возбудить дело против блогера Мэддисона